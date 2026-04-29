Well et keng strukturell Erhéijung vum Mindestloun gëtt, géife sech Kanneraarmut a Bildungsongläichheete verschäerfen. Dës Decisioun géif nämlech virun allem Famille mat niddregem Revenu treffen, schreift den SEW e Mëttwoch an engem Communiqué.
Antëscht wier all 4. Kand zu Lëtzebuerg vum Aarmutsrisiko betraff, wat en direkten Impakt op Léieren, Wuelbefannen an Entwécklung vun de Schüler hätt. De Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft am OGBL ënnerstëtzt dowéinst d'Fuerderung vun enger direkter, substantieller a struktureller Erhéijung vum Mindestloun.