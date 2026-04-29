An der Nuecht op e Mëttwoch gouf eng Patrull op e Mann zu Bouneweg opmierksam, dee mat e puer Wallissen op engem elektresche Vëlo ënnerwee war.
Update: 29.04.2026 13:23
© Police Lëtzebuerg
D'Police sicht d'Besëtzer vu geklaute Géigestänn. Wéi et heescht, hätt eng Patrull e Mann an der Diddenuewener Strooss zu Bouneweg ugehalen, deen op engem E-Vëlo ënnerwee war. Dat mat e puer Wallissen. Bei der Kontroll gouf dunn eng gréisser Quantitéit Béierfläsche souwéi e puer Schampesfläschen, Geschier, fir anzebriechen a Kleeder séchergestallt. Op Uerder vum Parquet goufen déi geklaute Géigestänn saiséiert.

An deem Kontext sicht d'Police no dem oder de Besëtzer vun de Saachen. Dorënner eben de Vëlo, d'Wallissen an d'Alkoholsfläschen.

Wie seng Saachen erëm erkennt oder wien eppes dozou weess, ka sech bei der Police ënnert der Nummer 244 40 1000 oder per Mail u police.CAPITALE@police.etat.lu mellen.

Am meeschte gelies
Stater Buergermeeschtesch rifft Police
Morgue a Griewer um Nikloskierfecht muttwëlleg zerstéiert
Fotoen
Op den 1. Mee
Vereenegt Arabesch Emirater trieden aus Opec aus
0
Optakt vu Geriichtsprozess
"Ech wollt net dee sinn, deen ee verréit"
Video
Audio
Drama mat Happy End?
Bockelwal Timmy ass a Frachter geschwommen, deen hien an d'Nordsee brénge soll
Video
Fotoen
7
Neit Liewen um Kierchbierg
Stad Lëtzebuerg approuvéiert "Kennedy Park" um fréiere Site vu BGL BNP Paribas
Fotoen
10
Weider News
Symbolbild Schoul
Ze vill Bürokratie, ze vill Stress an ze wéineg Personal
Deputéiert si sech eens, datt et an der Schoul eng Rei Problemer gëtt
Audio
0
Täter op der Flucht
Schnattwonn um Hënner: Mann bei Kläpperei zu Déifferdeng blesséiert
Vum Parquet saiséiert
90 Kilo Methamphetamin an engem Uewen am Cargo Zenter fonnt
Fotoen
Unanime an der Chamber ugeholl
An Zukunft kann ee beim Staat no 10 Joer Fonctionnaire ginn
5
De Michael Adams op der Pressekonferenz vu CARE Lëtzebuerg
CARE Lëtzebuerg
Humanitär Kris am Libanon verschäerft sech weider
Audio
3
De Luc Frieden an der Aktualitéitsstonn an der Chamber.
Aktualitéitsstonn an der Chamber iwwer Tripartite
Premier Frieden: "Déi richteg Kris riskéiert, nach bevirzestoen"
Audio
Fotoen
24
