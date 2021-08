An der afghanescher Haaptstad lafen nach ëmmer d’Evakuéierungs-Operatiounen, mee d’Lag ass nach ëmmer chaotesch.

De Fluchhafe vu Kabul ass zwar vun US-Truppen ofgeséchert, ronderëm sinn awer vill Taliban-Kämpfer. An dotëscht sinn Dausende Leit, déi probéieren an de Fluchhafen eranzekommen. Op Videoe gesäit een, wéi US-Marines e Puppelchen an eng Fra iwwert eng Mauer huelen. Aner Biller weisen awer Honnert Leit viru pickegem Drot waarden a Marines an d’Luucht schéissen fir datt se sëtze bleiwen.

Lëtzebuerg huet jo zesummen mat der Belsch den A400M op Islamabad am Nopeschland Pakistan gelant.

RTL-Informatiounen no sinn déi 6 Lëtzebuerger Residenten, déi nach zu Kabul sinn, awer net an de Fluchhafen erakomm.

Ee vun hinnen, deen e Lëtzebuerger Pass huet, sot ons um Telefon, de Problem wier, d’Taliban géingen d’Leit net bis bei d’Entrée duerchloossen. Wann een awer laanscht se kéim, da kéim een wéinst de ville Leit déi ronderëm de Fluchhafe sinn, net emol bis bei d’US-Zaldoten, fir hinnen d’Pabeieren ze weisen.

Hien an déi aner Lëtzebuerger, dorënner 3 Kanner, déi nach zu Kabul sinn, wieren och a Kontakt mat de Lëtzebuerger Autoritéiten, mee „si hu mir gesot: Mir hu keen op der Plaz, fir iech ze guidéieren, also probéiert selwer, bis bei de Gate ze kommen“. Senger Meenung no wier déi eenzeg Méiglechkeet, fir an de Fluchhafen eranzekommen, wann US-Zaldoten direkt Kontakt mat hinnen ophuelen, fir se dann zu engem exakten Zäitpunkt op eng ganz präzis Plaz sichen ze goen.

De Lëtzebuerger zu Kabul sot ons. hie géing alles probéieren, fir erëm heem op Letzebuerg ze kommen. Hien huet ons erzielt, ewéi vill Angscht d’Leit am Moment do hunn. Par konter hätt hien och Angscht op de Fluchhafen ze goen, well d’Taliban dat och gesinn. Hie géing um Freideg den Owend awer nach emol säi Gléck probéieren.

"Et gëtt alles gemaach fir d’Leit erauszekréien"

De Verdeedegungsminister François Bausch, dee sot um Freideg am RTL-Interview si géing alles probéieren, fir Lëtzebuerger Residenten aus Kabul erauszekréien. Wéi et heescht war och ee Lëtzebuerger Pilot an enger Herkules C-130 u Bord, déi vun Islamabad op Kabul hin an zeréck geflunn ass. Dem François Bausch no wier et och um Enn egal, mat wéi enger Maschinn d‘Lëtzebuerger evakuéiert ginn. Wa se bis zu Islamabad sinn, da géing et kee Problem méi ginn. D’Belsch hunn elo 2 Airbus 340 vun Air Belgium gechartered, fir op Islamabad ze fléien. D’Schwieregkeet ass awer, wéi gesot, d’Leit eben elo aus Kabul erauszekréien.

De Regierungsrot war iwweregens fir d’éischte Kéier zanter Enn Juli via Videokonferenz beieneen. Am „Résumé des travaux“ steet just, et wier de Point gemaach ginn iwwert A) d’Situatioun ëm de Covid19 a B) iwwert d’international Aktualitéit, notamment d’Situatioun am Afghanistan. De Premier Xavier Bettel, deen iwwert seng zweet Impfung kommunizéiert huet, war déi lescht Deeg trotz Demande net disponibel fir en Interview an huet bis elo nach näischt iwwert d’Lag um Hindukush gesot.