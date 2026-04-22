RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Versichten Homejacking zu BeggenZwee Verdächteger vu Police festgeholl

Pierre Weimerskirch
D’Police huet no engem Homejacking-Versuch zu Beggen zwee Verdächteger gestallt. Parallel dozou goufen an de leschte Stonnen och eng Rei Déifställ aus Autoe gemellt.
Update: 22.04.2026 16:10
© Laurent Weber

Am Nomëtteg vum 22. Abrëll gouf der Police e versichten Homejacking zu Beggen gemellt. No der Dot sinn déi presuméiert Täter mat engem Gefier geflücht. Am Kader vun enger grouss ugeluechter Sichaktioun, un där e puer Police-Patrulle bedeelegt waren, konnten zwou verdächteg Persounen zu Esch-Belval gestallt ginn. Weider Ermëttlunge lafen.

Eng Rei Déifställ aus Autoen

An de leschte Stonne goufen der Police och e puer Déifställ aus Gefierer gemellt. Sou gouf e Mann den 21. Abrëll owes zu Mënsbech gesinn, wéi hien un Autoe geklenscht huet. Eng Policepatrull ass op d'Plaz gaangen a konnt de Verdächtege stellen. Et gouf e Protokoll erstallt.

Kuerz drop goufen zwee Männer zu Beetebuerg gemellt, déi an en Auto erakomm waren an dësen duerchsicht hätten. Och hei konnt d'Police déi Verdächteg am Kader vun enger Sichaktioun stellen. Op Uerder vum Parquet gouf e Protokoll erstallt.

Police mat e puer Recommandatiounen

Am Kontext vun den Déifställ an Autoen erënnert d'Police och un e puer wichteg Preventiounsmesuren. Autoe sollen ëmmer gutt zougespaart ginn, och wann ee just kuerz fort ass. Wäertsaache wéi Handy, Posch oder Suen däerfen net siichtbar am Gefier leien, och net an der Mall, dee "kee Safe“ wier.

Zousätzlech gëtt recommandéiert, d'Gefier net op isoléierten oder schlecht beliichte Plazen ze parken an och keng Dokumenter oder Schlësselen am Auto ze loossen. Am Fall vun engem Déifstall soll een direkt d'Police kontaktéieren.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.