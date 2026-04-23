Fra zu Esch festgehollPolice huet europäeschen Haftbefeel ausgefouert

Weider mellt d'Police eng gréisser Kontroll a Bistroen am Süden, zwee Abréch an en alkoholiséierten Automobilist.
Update: 23.04.2026 11:29
© Laurent Weber

Zu Esch an der Rue de Tramway konnt eng Policepatrull e Mëttwoch den Owend en europäesche Mandat d'arrêt ausféieren, wéi si eng gesicht Fra ugetraff a festgeholl hunn. De Parquet gouf informéiert an d'Fra koum en Donneschdeg de Moie virun den Untersuchungsriichter.

Da waren d'Beamten e Mëttwoch am Nomëtte mat engem Drogenhond a méi Bistroen zu Déifferdeng, Péiteng a Rodange am Asaz. Si hunn awer net just d'Bestëmmunge vum Concessiounsgesetz an de Lokaler kontrolléiert, ma och gouf bei de Leit, déi an de Bistroe waren, eng Kontroll gemaach. Dobäi krute véier Leit eng Verwarnung, well si maximal dräi Gramm Cannabis bei sech haten. Dräi Persounen hate méi dobäi, dowéinst e Protokoll ausgestallt huet misste ginn.

Da gouf et e Mëttwoch nach zwee Abréch, bei deenen d'Awunner all Kéier d'Abriecher iwwerrascht hunn. Dat war eng Kéier zu Eech an eng Kéier zu Helsem. Trotz enger direkt ageleeter Sichaktioun konnte d'Täter awer net gestallt ginn.

Zeréck zu Déifferdeng. Hei war de Beamte um zwou Auer en Donneschdeg de Moien en Auto opgefall, deen um Trottoire stoung a bei deem de Motor gelaf ass. Wéi d'Poliziste bei den Auto koumen, ass hinnen opgefall, datt de Chauffer wuel däitlech ze vill gedronk huet. Nom Alkoholtest, dee positiv ausgefall ass, gouf e provisoresche Fuerverbuet géint de Mann ausgestallt. De Parquet gouf dann och informéiert an huet den Auto saiséiere gelooss.

Bilan vun der Spuerkeess
Neien Direkter am Hierscht, Onsécherheet bei den Zënsen
Versichten Homejacking zu Beggen
Zwee Verdächteger vu Police festgeholl
Kulturminister deelt mat
Direkter vum CNA Gilles Zeimet huet demissionéiert
Lyriden am Abrëll
Déi lescht Nuecht waren d'Stäreschnäizen am beschten ze gesinn
Kerosin den Ament ze deier
Lufthansa sträicht Dausende vu Volle wéinst héije Brennstoffpräisser
Eng Grupp vu Leit ënnerwee an enger Stad.
Schätzungen no e puer honnert Leit betraff
Asti fuerdert eng exzeptionell Regulariséierung vu Leit ouni Pabeieren
Iwwerhëlt Successioun vum Pit Hentgen
François Pauly gëtt neie LaLux-President
Joresrapport vun der Police
Et gouf 30% méi Iwwerfäll mat Gewalt, och d'Fäll vun haislecher Gewalt sinn ëm 10% an d'Luucht gaangen
Vott iwwer neie Référentiel beim CGDIS verluecht
SAMU-Dokteren: Sträit ëm Kompetenzen - a vill Suen?
14
Eng 500 bis 600 Leit, dorënner vill Kanner, waren um Marche pour la terre 2026 an der Stad mat dobäi.
Honnerte Leit op der Marche fir d’Äerd
"Et ass méi wéi 5 vir 12, mä d'Hoffnung bleift"
