337.600 Leit erreecht RTL Lëtzebuerg Dag fir Dag mat sengen dräi Plattformen – also iwwer de Radio, mat der Tëlee an op sengen Internetsitten op Lëtzebuergesch, Franséisch an Englesch. Domat läit dee sougenannten Daily Reach bei 59,5 Prozent vun der Bevëlkerung iwwer 16 Joer.
Op eng ganz Woch gekuckt geet de Score esouguer nach an d'Luucht: Iwwer siwen Deeg kommen eng 453.200 Leit mat der Mark RTL a Kontakt, dat entsprécht 79,9 Prozent vun den Awunner mat méi wéi 16 Joer. Par rapport zu der viregter Trail-Etüd iwwer de Mediekonsum hei am Land bleiwen den Daily an de Weekly Reach vun RTL domat op héijem Niveau stabel (-0,2 respektiv +0,2 %).
Radio Lëtzebuerg bleift mat groussem Ofstand den éischte Radio am Land mat 166.000 Nolauschterinnen an Nolauschterer den Dag an 278.300 an der Woch. Dat entsprécht 29,3 respektiv 49,1 Prozent vun de Leit (16+). Op eng Woch gekuckt erreecht RTL Radio also ronn d'Hallschent vun der ganzer Populatioun.
Op Plaz 2 kënnt iwweregens den Eldoradio mat eppes iwwer 92.400 Leit am Dag (16 %) an 192.700 Leit iwwer d'Woch (34 %). Den RTL Radio 93,3 & 97,0, vläicht besser bekannt als "Deutschlands Hit-Radio", deen och zu der RTL-Famill gehéiert, dee kënnt op eng Audienz vun 39.800 Leit (7,0 %) am Dag a 94.000 Leit (16,6 %) an der Woch.
Och bei den Tëleeschaînë bleift Télé Lëtzebuerg d'Nummer 1, dat mat enger däitlecher Avance op TF1, ARD an ZDF (tëscht 9,2 an 8,0 %) an engem weideren Trio aus France2, M6 an RTL Television (tëscht 4,8 a 4,7 %). Télé Lëtzebuerg klëmmt dobäi liicht an erreecht all Dag 114.700 Leit (20,2 %), am Wochecumul entsprécht dat 224.300 Spectateuren a Spectatricen (39,6 %).
Getoppt gëtt dee Score nach bei Spezialprogrammer, zum Beispill bei Live-Iwwerdrounge vu Sportsevenementer wéi viru Kuerzem der Halleffinall an der Champions League, wou de Retourmatch Bayern München – Real Madrid eng 123.100 Futtballfans virun d'Tëlee gelackelt hat (an déi Partie gouf aus rechtleche Grënn exklusiv um RTL ZWEE iwwerdroen). Dobäi kënnt nach eng digital Audienz vu ronn 25.000 Streamen op RTL PLAY.
Déi Chiffrë sinn awer net an der Trail-Etüd enthalen, mee goufen direkt nom Match aus diverse Sourcë compiléiert.
Dann zum stäerkste Media: Am Internet erreecht RTL Lëtzebuerg mat sengen dräi Sitten RTL.lu (op Lëtzebuergesch), INFOS.RTL.lu (op Franséisch) an TODAY.RTL.lu (op Englesch) déi meeschte Leit iwwer 16: 238.300 sinn et der all Dag (42,0 %) an 370.600 op eng ganz Woch gekuckt (65,4 %), also bal zwee Drëttel vun der ganzer Bevëlkerung.
Am Total erreecht d'Mark RTL Lëtzebuerg, wéi agangs geschriwwen, all Dag 337.600 an all Woch 453.200 Residenten a Residenteën iwwer 16 Joer.
Nach e Wuert zu der Etüd: Trail steet fir "TV & Radio Audience in Luxembourg" a gouf vun der Ilres am Optrag vun IP Luxembourg realiséiert. Déi elo publizéiert Zuelen "Trail 2026-1" baséieren op 5.708 Interviewen, wouvun der 1.794 um Telefon an 3.914 online duerchgefouert goufen. An der éischter Well goufen tëscht dem 4. Februar an dem 24. Juni 2025 am Ganzen 3.620 Interviewe gemaach, an der zweeter waren et der tëscht dem 30. September 2025 an dem 11. Februar 2026 genee 2.088 Stéck. En Deel vun den online Interviewe ware Participantë vum eDiary-System, alles an allem goufen esou 13.184 eenzel Deeg evaluéiert, wat de Mediekonsum ugeet.
Um Site vun IP Luxembourg fënnt ee weider Detailer iwwer d'Audiencen zu Lëtzebuerg – Kino an Net-RTL-Medien inclus; ausserdeem gëtt et do och eng kuerz Presentatioun vun der Ëmfro am PDF-Format. Och de Site vun de Marketingexperten ADADA geet op déi neisten Zuelen an.
