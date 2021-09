Ubau jo, Verkaf nee: Dat soll Informatioune vum 100,7 no déi nei Devise vun der Regierung a Saache Cannabis sinn.

D'Regierung ruddert zeréck: Wéi de Radio 100,7 den Dënschdeg de Mëtteg schreift, soll de Verkaf vu rekreativem Cannabis zu Lëtzebuerg weiderhin illegal bleiwen. Just den Ubau vu Cannabis-Planze soll fir de private Konsum méiglech ginn. Medezinesche Cannabis ass zu Lëtzebuerg zanter Februar 2019 legal - allerdéngs gëtt et ëmmer nees Problemer an der Liwwerketten.

Am Koalitiounsaccord vun 2018 tëscht DP, LSAP an déi Gréng war u sech virgesinn, de staatlech kontrolléierten Ubau a Verkaf vu Cannabis zu Lëtzebuerg ze erlaben. D'Regierungspartner hätten allerdéngs am Laf vum Summer decidéiert, d'Legaliséierung op anerem Wee no vir ze dreiwen.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert sot den Dënschdeg de Moien an engem Interview mat der Radioschaîne, et géing eng Rei juristesch Hürden am europäesche Kontext ginn, déi eng Legaliséierung méi schwéier maache géingen.