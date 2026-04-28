RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Speziell Killung huet missen agesat ginnRyanair-Maschinn hat Problemer mat de Bremsen, CGDIS war no Landung um Findel sur Place

David Winter
Dat confirméiert de CGDIS op eis Nofro hin. Kengem Mënsch ass eppes beim Tëschefall passéiert.
Update: 28.04.2026 08:26
Dës Foto ass eng Archiv-Foto an huet näischt mam genannte Virfall ze dinn.
© RTL Archiv

Um kuerz no 22 Auer goufen de CGDIS an d'Pompjeeë vum Fluchhafen op de Findel geruff, dat nodeems eng Maschinn vu Ryanair déi um Wee op Lëtzebuerg war, nach an der Loft Problemer mat de Bremse gemellt hat.

Wéi et op Nofro heescht, huet eis de CGDIS confirméiert, dass d'Pompjeeë vum Fluchhafe sech och scho prepositionéiert haten, iert de Fliger iwwerhaapt um Buedem stoung.

Wéi weider präziséiert gouf, konnt de Fliger ouni Problemer landen, d'Temperatur vun de Bremse goufe säitens de Rettungsekippen op der Plaz gecheckt an d'Bremse selwer goufe mat enger spezieller Belëftung ofgekillt.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.