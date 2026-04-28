Invité vun der Redaktioun (28. Abrëll 2026)Prof Dr Herbert Brücker - Migratiounsfuerscher

10 Joer no der grousser Fluchtbeweegung Richtung Europa zitt en däitschen Migratiounsfuerscher eng éischt Bilanz. Wat huet gutt geklappt bei der Integratioun? Wou goufe Feeler gemaach? A wat kann d'Lëtzebuerger Flüchtlingspolitik eventuell doraus léieren?
Dat froe mer den Prof Dr Herbert Brücker. Hie ass Professer op der Berliner Humboldt-Universitéit an Direkter vum Institut fir Integratiouns- a Migratiounsfuerschung.
