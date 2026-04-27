De presuméierten Täter an déi zwee Affer vun der déidlecher Messerpickerei um Lampertsbierg hu sech net kannt, dat huet de Parquet e Méindeg matgedeelt. De Mann gouf och weider befrot.
Et géif een nach op Informatioune vun auslänneschen Autoritéite waarden. An et géife verschidde psychologesch Expertisen ausgeschafft ginn.
Enn Januar soll de 27 Joer ale Mann aus der Belsch eng Fra vun enger Immobilienagence bei enger Visitt um Lampertsbierg erstach an eng Awunnerin, déi den Täter iwwerrascht hat, schwéier blesséiert hunn.