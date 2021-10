All Mënsch zu Lëtzebuerg soll Accès op gesondheetlech Soinen hunn, egal a wéi enger Situatioun en ass.

Zil vun deem neie System wier et, déi administrativ Demarchen esou kleng wéi méiglech ze maachen, esou de Sozialminister Romain Schneider, fir déi Leit opzefänken, déi den Ament nach duerch d'Netz falen. "Et sinn all déi Leit, déi hei um Lëtzebuerger Territoire sinn an déi keng Source de revenue hunn, respektiv déi net vun engem Soutien kënne profitéieren, wéi zum Beispill vun engem Office social oder iergendenger anerer Entité publique, déi also kee Revenue hunn, fir sech esou eng Affiliatioun kënnen ze leeschten oder ze organiséieren, respektiv och do eng Rei Konditiounen dann eben net erfëllen, fir dat kënnen ze maachen."

Et fonctionéiert iwwert de Mechanismus vum fräiwëllegen Aschreiwen an d'Gesondheetskeess. Dofir mussen d'Leit 3 Méint am Land sinn, si brauche sech awer net méi an de Persouneregëster anzeschreiwen. Et wéilt een aktiv op déi vulnerabel Leit duergoen, esou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert.

"An deem Sënn, konkret wäert dat hei oflafen iwwert de Wee vu Konventiounen, déi mer haut schonn hunn, déi elo wäerte verstäerkt ginn, och fir d'Joer 2022, dat ass engersäits Médecins du monde, mat deene mer och hei schonn zesummeschaffen, déi wäerten zousätzlech Ressource kréien, d'Jugend- an Drogenhëllef, d'Stëmm vun der Strooss an de CNDS, de Centre national de défense sociale."

Et géing een dovunner ausgoen, datt eng 1.000 Persounen hei betraff sinn, fir 2022 ass e Budget vun 1,5 Milliounen Euro virgesinn, fir hir Sozialversécherung en charge ze huelen.

De System baséiert op d'Recommandatioune vun der Weltgesondheetsorganisatioun a vum Ronnen Dësch, dee verschidden Acteure regroupéiert, déi sech fir d'Integratioun asetzen, organiséiert ënnert anerem vum Serge Kollwelter.

"Wa mer de Leit Zougang ginn zur Gesondheet, dat gëtt d'Gesellschaft méi bëlleg à la longue, wéi wann d'Leit béis gesondheetlech Problemer kréien, déi mer awer mussen en charge huelen, also vun dohier ass dat och um Niveau vun der Preventioun e wichtege Schratt."

En nächste wichtege Schratt wier et un der sproochlecher Kommunikatioun tëschent Gesondheetspersonal a Patienten ze schaffen, fir ze garantéieren, datt jidderee säin Dokter versteet.