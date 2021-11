Déi aktuell Hausse bei de Corona-Infektiounszuelen huet natierlech och hir Auswierkungen op d‘Schoulen.

Och hei ginn et ëmmer méi Kanner an Enseignanten, déi sech mam Virus infizéieren. Den Unterrecht an där Situatioun weider z'assuréieren, géif dann och ëmmer méi schwéier ginn, esou de President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE, Patrick Remakel.

Extrait Patrick Remakel

A verschiddene Schoulen a Gemenge wier et net einfach, dee ganze Schoulsystem um Lafen ze halen. Ëmmerhin hätt ee jo och scho virun der Pandemie eng Penurie un Enseignanten an u Leit, déi ersetze ginn, gehat. Wann dann nach en Deel Covid-bedéngt ausfält, géif dat d‘Situatioun nach méi komplizéiert ze geréiere maachen.

Der Gewerkschaft no misst elo iwwer méiglech weider Schutzmoossnamen an de Schoulen nogeduecht ginn, fir ze verhënneren, dass dës erëm mussen zougemaach ginn. Schoul hale mat Mask wier sécher net optimal, ma wann dat néideg wier, fir dës Well ze briechen, da géif een dat akzeptéieren. Och déi reegelméisseg Schnelltester an de Schoule sollten onbedéngt bäibehale ginn, esou de President vum SNE.