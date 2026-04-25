RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Doudesstrofen an den USAAsaz vun Erschéissungskommandoen, Stroumschléi a Gas geplangt

AFP, iwwersat vun RTL
An de sechs leschte Méint vum Donald Trump senger Amtszäit goufen 13 Leit higeriicht, méi wéi ënner iergendengem US-President zanter 120 Joer.
Update: 25.04.2026 15:33
Das US-Justizministerium will die Todesstrafe für Schwerverbrechen auf Bundesebene ausweiten und dafür die Hinrichtungsmethoden unter anderem um Erschießungskommandos erweitern.
© TEXAS DEPARTMENT OF CORRECTIONS/AFP/Archiv

Den US-Justizministère wëll d'Doudesstrof fir Schwéierverbriechen op Bundesniveau ausbreeden an dofir d'Hiriichtungsmethoden ënnert anerem ëm Erschéissungskommandoen z'erweideren. "Déi viregt Regierung ass hirer Flicht, d'amerikanescht Vollek ze schützen, net nokomm, andeem si sech geweigert huet, d'Héchststrof géint déi geféierlechst Verbriecher, dorënner Terroristen, Kannermäerder a Polizistemäerder ze verhänken", sot de Justizminister Todd Blanche e Freideg.

An Zukunft solle bei Exekutiounen a Bundesprisongen nieft déidlechen Injektiounen och Erschéissungskommandoen, Stroumschléi a Gas an den Asaz kommen. Ënnert dem President Trump wäert de Justizministère d'Recht nees stäerken an op der Säit vun den Affer stoen, esou nach de Blanche. Dem Trump säi Virgänger Joe Biden war e Géigner vun der Doudesstrof an hat kuerz virum Enn vu senger Amtszäit 37 vu 40 Doudesurteeler, déi op Bundesniveau verhaange goufen, a liewenslaang Prisongsstrofen ëmgewandelt.

Den Trump hat a senger éischter Amtszäit 2020 eng 17 Joer laang Paus vun der Doudesstrof op Bundesniveau gestoppt. An de sechs leschte Méint vu senger Amtszäit goufen 13 Leit higeriicht, méi wéi ënner iergendengem US-President zanter 120 Joer. Um éischten Dag vu senger zweeter Amtszäit huet hien zejoert annoncéiert, d'Doudesstrof ausbreeden ze wëllen.

An de meeschte Fäll gëtt d'Doudesstrof an den USA op Niveau vun de Bundesstaate verhaangen, fir gewëss schwéier Strofdote mä och no Bundesrecht. An 23 vun de 50 Bundesstaaten gouf d'Doudesstrof schonn ofgeschaaft, an dräi weidere gëllt e Moratoire.

Am meeschte gelies
Mam Zuch dohin, mam Vëlo zréck
Kleng Iwwerraschunge bei Visitt vu groussherzoglecher Koppel am Minett
Video
Fotoen
7
CGDIS
50 Pompjeeë bei Vegetatiounsbrand zu Esch-Sauer am Asaz, 9 Blesséierter bei 6 Verkéiersaccidenter
Affär Wilmes
"Et ass eng Expertise, déi een net kann akzeptéieren an déi nach eng Kéier muss gemaach ginn”
Video
Audio
Gréng vun Iechternach gleewen net u Shopping Outlet
Ze wéineg Geschäftsflächen, just eng Mark a guer keen Investisseur
Audio
10
Fréiere Coequipier vum Tadej Pogacar
Cristian Muñoz stierft no Infektioun am Knéi
Weider News
Zerstéierung vun Haiser no der russescher Attack op Dnipro.
Ukrain-Krich
Zwee Doudeger an iwwer 20 Blesséierter no russeschen Attacken op Dnipro
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, geht in den Mutterschutz. Leavitt, die ihr zweites Kind erwartet, verabschiedete sich von den Journalistinnen und Journalisten. Sie werde nun "eine Zeit lang" keine Pressekonferenzen geben.
Nach keen Ersatz nominéiert
Pressespriecherin vum Donald Trump geet an de Congé maternité
Wiederphenomen "El Niño"
Wat bedeit de méigleche Super-Event 2026 fir Lëtzebuerg?
5
Keng Warnung trotz verdächtege KI-Chats
Déidlech Schëss a Schoul a Kanada hätten eventuell kënne verhënnert ginn
Den Donald Tusk ass erliichtert, dass de Viktor Orban keng EU-Decisioune méi ka blockéieren.
Informellen EU-Sommet
“Endlech ouni Russland” sot de polnesche Regierungschef Donald Tusk
Tank-Rabatt vum 1. Mee un
An Däitschland ginn d'Steieren um Bensinn an um Diesel ëm 17 Cent pro Liter erof
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.