Tëscht dem 15. September an den 21. November 2021 goufen 3.438 Infektioune mam Covid-19 an de Schoule bei Schüler an Enseignante constatéiert.

Am Enseignement Fondamental zielt ee fir deen Zäitraum 2.234 Covid-Infektiounen. Am Enseignement Secondaire goufen 1.204 Fäll detektéiert, dat huet den Educatiounsministère an d'Santé matgedeelt.

Den Ament ginn d'Infektiounszuelen an de Schoulen rëm an d'Luucht, sou wéi dat och allgemeng an der Bevëlkerung de Fall ass.

Dat wier awer ze erwaarde gewiescht, schreift den Educatiounsministère. Well d'Schüler am Enseignement Fondamental nach net geimpft sinn, géif de Virus sech do besonnesch séier verbreeden. Sou wier den Inzidenzwäert am Fondamental och méi héich wéi d'lescht Joer.

Am Secondaire ass den Inzidenzwäert awer däitlech méi niddereg, wéi dat Joer virdrun. Dat kéint een domadder erklären, dass ronn 70 Prozent vun de Schüler am Secondaire geimpft sinn an doduerch d'Transmissioun gebremst gëtt. Dës Tatsaach géif och op d'Wichtegkeet vun der Impfung hiweisen, schreift den Educatiounsministère.

D'Wichtegkeet vun de Schnelltester hätt een iwwert déi lescht Wochen ëmmer rëm bewise kritt. Obwuel d'Schnelltester d'lescht Joer nëmmen e klengen Deel vun den Infektiounen detektéiert hunn, wieren zum Beispill virun zwou Wochen ronn 40 Prozent vun den Neiinfektiounen an der Schoul duerch d'Schnelltester entdeckt ginn.

Obwuel d'Infektiounen an de Schoule klammen, kéint een awer keng Hausse vun den Hospitalisatioune bei de Jonken constatéieren. D'Hospitalisatioun vu Kanner wéinst dem Coronavirus wier hei am Land extrem rar an et wier och nach kee Kand hei am Land un enger Covid-Erkrankung gestuerwen.

Des Weideren deelen den Educatiounsministère an d'Santé mat, dass aktuell Gespréicher tëscht den zwee Ministère lafen, fir nei Recommandatiounen fir den Enseignement auszeschaffen.