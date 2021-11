Wéi d'Police mellt, koum et kuerz no 16 Auer zu engem arméierten Iwwerfall op eng Librairie um Boulevard Prince Henri.

De maskéierten Täter huet d'Employée vun der Librairie mat enger Waff menacéiert. D'Police geet vun engem Revolver aus. Den Onbekannten huet sech mam Contenue vun der Keess dervu gemaach.

D'Police huet no der Dot eng Sichaktioun am Raum Esch lancéiert, ouni Succès.

Éischten Informatiounen no hat de presuméierten Täter eng schwaarz Kagull, eng schwaarz Wanterjackette, eng gro Joggingsbox mat schwaarzer Schrëft op enger Säit un. Hien hat och e schwaarze Rucksak bei sech.

D'Police freet am Zesummenhang mam Iwwerfall no eventuellen Zeien. Wien eppes gesinn huet, sech beim 113 mellen. Et ass och d'Consigne, de Moment kee mam Auto an er Géigend vun Esch matzehuelen.