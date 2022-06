Si wieren net ausgetrueden, seet de Claude Wiseler am RTL-Interview. D'CSV hätt just hir Memberskaart temporär net bezuelt.

En Dënschdeg haten déi Gréng kritiséiert, d'CSV an d'ADR géife mat hirem Austrëtt de wichtegen nationale Konsens géint Atomkraaft liichtfankeg op d'Spill setzen. Den CSV-Deputéierte Claude Wiseler argumentéiert mat der aktueller Situatioun mam Ukrain-Krich. De Chrëschtlechsozialen hir prinzipiell Haltung par Rapport zu Atom hätt net geännert.

De Claude Wiseler

"Mir sinn nach wie vor géint Atomenergie. A mir sinn der Meenung, datt sou schnell wéi méiglech soll gekuckt ginn, datt mer op alternativ Energien ëmstellen. Par konter soe mer awer och, datt dat haut nach net de Fall ka sinn. An datt mer eng Iwwergangszäit brauchen. An elo ass et sou, datt notamment den Ukrain-Krich eis an eng Situatioun bruecht huet, déi net evident ass, wou mer riskéieren, am Wanter e reellen Energiemangel ze kréien. Wou d'Energiepräisser och massiv kënnen an d'Luucht goen. An do soe mer fir déi Iwwergangszäit an haaptsächlech fir déi schwiereg Zäit, déi mer elo an den nächste Méint, an den nächste Jore wäerten hunn, wär et nach sënnvoll, no allen Alternativen nach ze kucken an och eventuell sech z'iwwerleeën, ob eng Verlängerung vun aktuell bestehenden Energiezentralen, déi sollen ofgeschalt ginn, net e puer Joer kënne weiderlafen, fir eis iwwert déi schwiereg Zäit do ewechzehëllefen."

De Claude Wiseler seet sech och prett, fir mam Aktiounscomité ze diskutéieren. Moralpriedegte wieren zu dësem Ament awer net ubruecht. D'CSV wier och bei deene gewiescht, déi sech am Europaparlament dogéint ausgeschwat haten, fir Atom a Gas am Kader vun der Taxonomie als nohalteg Energiequellen ze klasséieren.

Och d'KPL an de Landesverband goufe provisoresch vun der Memberslëscht vum Aktiounscomité géint Atomkraaft erofgeholl. Dat well déi Responsabel vun hinne keng Réckmeldung kruten. Domadder huet den Aktiounscomité den Ament nach ronn 25 Memberen.