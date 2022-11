D‘Rettungsdéngschter mellen zanter e Freideg den Owend eng ganz Rei Accidenter.

D‘Rettungsdéngschter mellen zanter e Freideg den Owend eng ganz Rei Accidenter op eise Stroossen. Am Feierowendtrafic waren op der A13 Richtung Schengen 3 Autoen aneneen gerannt. Dobäi blouf et awer beim Materialschued, genee wéi bei engem Accident kuerz no 6 Auer tëscht Eschduerf an dem Heischtergronn. Do war een Auto an e Bam gaangen.

1 Blesséierten mellt de CGDIS dann géint 7 Auer op der A13 Richtung Péiteng. Zwee Autoen waren am Accident verwéckelt.

Géint 11 Auer gëscht Owend ass een Auto tëscht Uespelt an Altwis bäigaangen. Et gouf keen blesséiert.

An kuerz virun Hallefnuecht ass tëscht Ueschdref an dem Misärshaff een Auto op d‘Kopp gaangen. Dobäi goufen zwou Persounen blesséiert.