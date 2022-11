E Freideg gouf tëscht 19.30 Auer an Hallefnuecht bei der Stater Gare eng grouss Kontroll duerchgefouert. Hei goufe gréisser Quantitéiten un Droge fonnt.

Kontrolle goufen et an enger ganzer Partie vu Gebailechkeeten, dat am Kader vun der Drogekriminalitéit, sou wéi ënnert anerem den Immigratiounsgesetzer.

Ronn 30 Persoune goufe kontrolléiert, 4 Leit goufe wéinst Besëtz vun Droge festgeholl a koume virun den Untersuchungsriichter. Eng Persoun koum an de Centre de rétention.

© Police

Am Ganze goufe bei der Kontroll 144 Drogeplomben, 90,5 Gramm Cannabis, 80,5 Gramm Haschisch, 8,6 Gramm Kokain, 7 Handyen an eng gréisser Zomm Geld séchergestallt.

Un dëser Kontroll ware 40 Beamte vun der Police an der Douane bedeelegt. Och 2 Hënn vun der Police waren am Asaz.