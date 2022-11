De Budget 2023 géing op fragille Fundamenter an engem onsécheren Ëmfeld stoen, seet den Direkter vun der Chambre de Commerce, de Carlo Thelen.

A gudden Zäite muss ee Suen op d'Säit leeën. Dat hätt d'Chambre de Commerce ëmmer scho gesot, betount den Direkter Carlo Thelen. Lo wier een an enger Zäit vu Polykrisen, vu Covid- bis Energiekris, an et wiere keng Reserven do.

Dofir misst eng strukturell Reform gemaach an e Budget par Objectifs opgestallt ginn. "Dat ass ni richteg gemaach ginn. Mir hunn e Budget, wou mer d'Artikele Joer fir Joer weider schreiwen", kritiséiert de Carlo Thelen. Ma et misst een emol d'Prioritéiten definéieren.

Fir dass Lëtzebuerg en attraktive Wirtschaftsstanduert bleift, wier eng vun de globalen Erausfuerderungen, Talenter unzezéien. Dat an alle Secteuren, souwuel bei qualifizéierte wéi och bei onqualifizéierte Salariéen.

Doriwwer eraus plädéiert d'Chambre de Commerce och fir eng Steierreform. Dat, fir dass d'Aiden do hikéimen, wou se Sënn géinge maachen an net géing just Politik mat der Strenz gemaach ginn. Fir de Sozialsystem ze erhalen, wéi mer e kënnen, wiere qualitativ Infrastrukturen néideg.

D'Defiziter zu Lëtzebuerg géingen d'nächst Joer e Rekordwäert erreechen. D'Staatsscholden ze erhéijen, wier awer keng Solutioun. Et bräicht een den Triple A. Fir e klengt Land wéi Lëtzebuerg wier dat wichteg. Am léifsten hätt een, et wier een net iwwer 20 Prozent Verscholdung gaangen.

An der Zäit, an där mer liewen, misste Betriber méi resilient an agile ginn. Dobäi misste si ënnerstëtzt ginn, fir dass déi digital an energetesch Transitioun gelénge kann, betount de Carlo Thelen.