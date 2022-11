Wéi aus der Etüd vum Statec ervir geet waren 20 Prozent vun de Fraen tëscht 16 a 74 Joer schonn Affer vu physescher, sexueller oder psychologescher Gewalt.

Statec-Etüd: Gewalt géint Fraen / Reportage Diana Hoffmann

9.000 Frae ware bannt engem Joer op d'mannst eemol Affer vu sexueller Gewalt. 10.500 vu physescher a 34.000 vu psychologescher. Just eng Minoritéit vun den Affer war no der Dot mat der Police oder enger professioneller Ulafstell a Kontakt. Am Fall vu sexueller Gewalt hu sech ronn 7.400 Fraen u kee geriicht, bei der physescher Gewalt waren et eng 8.500, bei der psychologescher 27.200.

Op d'Fro, wisou d'Affer sech net méi dacks Hëllef geholl hätten, huet eng Majoritéit vu 36 Prozent geäntwert, de Virfall wier net schlëmm genuch gewiescht, 19 Prozent waren der Meenung, dass dat souwisou näischt bruecht hätt an 9 Prozent woussten net, u wien si sech riichte sollten. Just 17 Prozent vun den Affer hunn dono professionell Hëllef an Usproch geholl.

D'Ulafstell fir déi concernéierter Frae war an éischter Linn d'Police oder en Dokter respektiv e Psycholog. Am mannste goufen d'Services d'aide aux victimes kontaktéiert.

Dës Etüd vum Statec am Kader vun der Orange Week - der Campagne vun der UNO géint Gewalt u Fraen, baséiert op Chifferen, déi 2019 an 2020 vum Statec erhuewe goufen.