E Samschdeg koum et um Chrëschtmaart zu Bartreng zu enger Verhaftung, déi an de soziale Medie fir vill Diskussioun suergt.

Eng muskléiert Arrestatioun vun der Police, déi e Samschdeg gefilmt gouf, suergt aktuell op de soziale Reseaue fir vill Reaktiounen a Commentairen.

Wéi mer vun der Police confirméiert kruten, gouf effektiv e Samschdeg um Bord vum Wantermaart zu Bartreng eng alkoholiséiert Persoun mat an de Passagearrest geholl.

Wärend der Arrestatioun huet e Beamten de Mann, dee sollt Handschellen ugedoen kréien, zwee Mol mam Kapp widder d'Fënster vun der Police-Camionnette geschloen. Um Enn gouf de Mann du mat an d'Ausniichterungszell geholl.

D'Tagbeblatt schreift, datt et sech bei deem Personnage ëm keen onbeschriwwent Blat handelt an identifizéiert de Mann als de Ben Schronen - e Personnage, deen och bei Anti-Corona-Restriktiounsmaniffen dobäi war. Ënnert anerem wier de Ben Schronen och mat vun der Partie gewiescht, wéi de Wantermaart op der Plëss quasi gestiermt gi war an d'Demonstrante bei d'privat Wunnenge vun de Ministere Bettel a Cahen gaange waren, fir do hir Parollen ze verbreeden.

D'Kolleege vun RTL5Minutes hu probéiert un dëse Mann ze kommen, mä ouni Succès.

De Pressebüro vun der Police wollt op Nofro hi kee Statement ofginn a verweist un d'Inspection générale de la police (IGP).

