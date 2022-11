E Mëttwoch koumen um Campus Belval zu Esch eng 130 Studenten zesummen, fir déi "pro-demokratesch Revolutioun" am Iran ze ënnerstëtzen.

D'Demonstratioun op der Uni.lu war just eng vu villen op dësem Mëttwoch. Si gouf am Kader vun enger internationaler Campagne vun Universitéite ronderëm d'Welt organiséiert. Op der Uni Lëtzebuerg sinn eng 100 Studente mat iraneschen Originnen ageschriwwen.

D'Annonce vun der Maniff

Première manifestation iranienne à l'Université du Luxembourg, le 30 novembre 2022 au Campus Belval à 12h30 se passe dans plus de 100 universités à travers le monde

Un groupe d'étudiants iraniens libres penseurs de l'Université du Luxembourg et du SIMOURQ asbl organiseront un rassemblement le 30 novembre sur le campus de Belval de l'Université du Luxembourg. Cet événement est organisé dans le cadre de la campagne mondiale de protestation dans les centres universitaires pour soutenir la révolution pro-démocratie en Iran. Notre objectif est d'informer la communauté universitaire luxembourgeoise sur la violation des droits de l'homme par la République islamique, en particulier la violation des droits des universitaires iraniens.

Au cours des 70 derniers jours, des centaines d'étudiants iraniens ont été tués, blessés ou arrêtés. Le Centre Abdurrahman Broumand rapporte que 555 étudiants ont été détenus entre le 17 septembre et le 23 novembre 2022. Beaucoup de ces étudiants ont été torturés et leur vie est en danger. Le régime dictatorial iranien a commencé à violer les droits des universitaires peu après la révolution de 1979. Des organisations internationales de défense des droits de l'homme rapportent que des milliers d'étudiants iraniens ont été exécutés entre 1979 et 1988. Malgré une répression sévère, le mouvement étudiant a toujours été et restera l'un des facteurs les plus importants du développement social de l'Iran. Notre protestation peut familiariser la communauté universitaire luxembourgeoise avec les conditions des étudiants, diplômés et professeurs iraniens qui sont sous la répression. De plus, nous demanderons à l'Université du Luxembourg de soutenir concrètement les étudiants et universitaires iraniens qui sont touchés par la situation tragique en Iran. Enfin, ce rassemblement est l'occasion d'exprimer la solidarité des Iraniens, notamment des étudiants, face à cette douleur.

Cette manifestation a pour vocation de soutenir un Iran libre et démocratique, en appelant à la solidarité avec le peuple iranien qui se soulève pour le respect des droits des hommes et spécifiquement cette manifestation a pour objectif le des femmes bafouées outrageusement par le régime de la république islamique.

Votre présence est indispensable pour montrer au peuple iranien que la société luxembourgeoise soutient son combat contre le régime dictatorial iranien, car elle est consciente que ses frères iraniens se battent également à mains nues pour tout le monde libre dont les libertés ne sont jamais acquises.

Nous appelons toutes les forces vives démocratiques afin de souder nos compétences dans cette lutte ,nos alliés démocratiques journalistes et divers médias afin de retranscrire au maximum ce rassemblement, nos alliés digitales pour faire suivre sur la toile de manière massive cette information, nos responsables politiques garants de nos valeurs démocratiques pour lesquelles nous les avons élu et dont le peuple iranien aujourd'hui est le fervent emblème dans le monde ainsi que tout le peuple libre et conscient des dangers pesants sur nos libertés.

L'Association SIMOURQ asbl

Nous invitons tout le monde à se joindre à nous dans ce rassemblement universitaire.

Mercredi 30 novembre 2022 - à 12h30

Lieu : Devant la Maison du Savoir (MSA), Campus Belval de l'Université du Luxembourg

Adresse : MSA – Av. de la Fonte, Esch-sur-Alzette (Belval)

Cette manifestation est prévue pour une solidarité non censurée avec le mouvement révolutionnaire des Iraniens, y compris les universitaires iraniens. Porter des pancartes, des photos, des drapeaux et des slogans pour accompagner le soulèvement révolutionnaire n'est pas interdit. De préférence, merci d'écrire vos pancartes en anglais et en français. Veuillez vous abstenir de toute insulte verbale ou non verbale.

Femme, vie, liberté