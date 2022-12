Um Salzhaff zu Hollerech huet d'Police an der Nuecht op en Donneschdeg enger Automobilistin de Permis ofgeholl, déi ze déif an d'Glas gekuckt hat.

E weidere Chauffer konnt säi Führerschäin halen, krut awer e Protokoll a säi Gefier, dat net verséchert war, gouf ofgeschleeft.

Bësse méi spéit an der Nuecht huet e Chauffer zu Ettelbréck säi Permis missen ofginn, och hien hat ze vill gedronk.

E Mann deen e Mëttwoch zu Bouneweg an alkoholiséiertem Zoustand randaléiert huet gouf vun der Police an d'Spidol bruecht. Et wier een ënnerwee gewiescht fir op de Policebüro, ma de Mann hätt ënnerwee probéiert, d'Beamtin a sech selwer ze blesséieren, heescht et vun der Police. Virdrun hätt de Mann en Autoschauffer aggresséiert an op deem säin Auto ageschloen. Dowéinst a wéinst Rebellioun gouf Plainte gemaach.