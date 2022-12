Zanter 7 Joer feelt vum klenge Bianka Bisdorff all Spuer. De Puppelche war knapp ee Mount no senger Gebuert verschwonnen.

Prozess Bianka Bisdorff / Reportage Diana Hoffmann

Zanter dem Juli 2015 ass de Bëbee deemno als vermësst gemellt. Vun en Dënschdeg de Moien u muss sech d'Mamm viru Geriicht ënner anerem wéinst Mord, Doudschlag a Kierperverletzung un engem Mineur veräntwerten. E Prozess, wou ee sech Äntwerten erhofft bei villen Onkloerheeten, déi et déi lescht Joren an dëser Affär gouf.

Virop steet d'Fro: Lieft de Puppelchen nach oder net? D'Uklopunkte vum Parquet loossen drop schléissen, dass ee vum Doud vum Kand ausgeet. D'Enquêtë waren Enn 2019 ofgeschloss ginn. D'Biller vun dëser waren deemools a sämtleche Medien ofgedréckt. Ze gesinn, war wéi e Weier zu Lénger fir d'éischt duerchsicht, dunn eidel gepompelt ginn ass. Gesicht gouf no der Läich vum Kand - ouni Succès. Den Hannergrond war, dass en Zeien d'Mamm mam Kand gesinn hat dohinner goen, ouni zeréckzekommen. Séier war esou d'Mamm an d'Viséier vun den Enquêteure geroden. Och well si net sot, wou hiert Kand dru wier. Just e puer Deeg, nodeems de Bëbee verschwonne war, war d'Fra verhaft ginn. Vill war fir d'Press iwwer déi genee Ëmstänn net gewuer ze ginn, mam Verweis op de Jugendschutz. No 14 Méint koum si nees, ënner Oplagen, aus der Untersuchungshaft fräi.

Dass de Puppelche verschwonne war, ass iwwerhaapt eréischt opgefall, well d'Sektioun Jugendschutz vun der Escher Police bei der Mamm passéiert war. D'Beamte ware vun engem Jugendriichter beoptraagt, d'Kand zu sengem Schutz an hir Ophutt ze huelen. Esou wéi dat och scho fir d'Gesëschter vum Bianka de Fall war.

Eng méiglech Spuer huet och a Portugal bei dat familiäert Ëmfeld gefouert. An domat Hoffnung gemaach, dass d'Kand nach liewe kéint an un eng Drëttpersoun weider gereecht gi wier. Dat, fir esou dem Ofhuele vum Suergerecht ze entgoen.

Et gouf an all Richtungen enquêtéiert. Bis haut ass awer onkloer, wat geschitt ass an ob d'Kand, wat antëscht 7 Joer al wier, nach lieft oder net.