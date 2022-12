D'Ventë fir nei Konstruktioune si quasi op Null an d'Käschte fir d'Entrepreneuren explodéieren.

Um Lëtzebuerger Bau dréint et net méi an d'Responsabel schloen Alarm, datt d'Situatioun an e puer Méint dramatesch kéint sinn. D'Firme kréiche massiv Problemer a kéinte virun allem net méi déi vill Unitéite bauen, déi gebraucht ginn.

D'Federation des Artisans an d'Chambre des Métiers verlaangen dowéinst urgent politesch Géigemesuren, dat wärend 12 Méint, fir esou d'Investissementer an de Logement nees unzekierpen:

Den Enregistrement op der realiséierter Constructioun soll ewechfalen.

E speziellen ëffentleche Fong misst privat Projeten opkafen, déi "en suspens" sinn.

De super-reduzéierten TVA-Taux vun 3% misst och nees fir d'Kreatioun vu Locatiounswunnenge gëllen an de Plaffong kéint vu 50.000 op 100.000 Euro erop goen.

De Steierkredit beim bëllegen Akt soll vun 20.000 op 30.000 Euro erop goen.

Den Amortissement accéléré misst iwwerdeems zeréck op 6% gesat ginn.

Leider hätt d'Politik rezent Mesurë presentéiert, déi genee de Contraire solle bewierken an den Investissement géinge bremsen, bedauere se am Handwierk.

De Grénge Logementsminister Henri Kox krut déi genannte Proposen e Méindeg de Moien ënnerbreet. D'Regierung hätt wësse gedoen, datt een d'Situatioun aktuell géing analyséieren an am Februar géing Positioun bezéien, heescht et vun de Responsabelen aus der Constructioun.