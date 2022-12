D'Police war an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg op Dräibuer geruff ginn, well eng Partie Jugendlecher an der Unisec randaléiert hunn.

Nodeems sech direkt e puer Patrullen op de Wee gemaach haten, konnten d'Beamten d'Situatioun nees ënner Kontroll bréngen. Beim Asaz gouf keng Persoun blesséiert.