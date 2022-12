Bei béiden Tëschefäll um Sonndeg den Owend blouf et beim Materialschued.

De CGDIS mellt zwee Asätz vum Chrëschtdagsowend. Zu Lasauvage huet et an enger Kiche gebrannt. Dat war géint 17.50 Auer. Um Houwald koum et kuerz virun 22.30 Auer zu engem Kuerzschloss.