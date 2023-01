D’Areesen aus China gëtt méi genee ënnert d’Lupp geholl wéinst der aktuell galoppéierender Hausse vun de Corona-Infektiounen an der Volleksrepublik.

Dat deelt d'Santé an den Ausseministère um Freideg den Owend per Schreiwes mat, nodeems och ewell an den Nopeschlänner Mesuren decidéiert goufen.

Um Donneschdeg hat de Comité fir d’sanitär Sécherheet an der EU Recommandatiounen erausginn.

Vun e Méindeg un a bis Enn Mäerz muss jiddereen, deen an de leschte 14 Deeg viru senger Arees a China war, seng Presenz zu Lëtzebuerg bei der Gesondheetsinspektioun mellen. Eenzel Leit wäerten dem Zoufallsprinzip no Invitatioune kréien, fir sech gratis testen ze loossen a bei positive Resultater wäert dann och am Staatslabo gekuckt ginn, ëm wéi eng Variant vum Virus et sech handelt.

Dat gëllt fir jiddereen, deen areest, egal wéi laang en a China war oder zu Lëtzebuerg bleift an egal, iwwert wéi ee Wee en areest.

Ausgeschloss vun der Melde-Flicht si Leit, déi am Transportsecteur schaffen a Transitpassagéier. Da soll och elo d’Ofwaasser méi dacks getest ginn, virun allem dat, wat vum Flughafe kënnt.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Flambée de COVID-19 en Chine: Renforcement de la surveillance épidémiologique au Luxembourg à partir du 9 janvier 2023



Communiqué par : ministère de la Santé / ministère des Affaires étrangères et européennesVu la progression rapide des infections à coronavirus SARS-CoV-2 en Chine depuis décembre 2022, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires étrangères et européennes tiennent à informer quant au renforcement de la surveillance épidémiologique applicable à partir du 9 janvier 2023 et jusqu'au 31 mars 2023 inclus, pour tout déplacement en provenance de la République populaire de Chine à destination du Luxembourg.



Cette démarche se fait en application de l'opinion du comité de sécurité sanitaire au niveau de l'Union européenne, publiée le 5 janvier 2023 [1], et définissant une approche européenne coordonnée, progressive en étapes, et proportionnelle à la menace sanitaire.



Toute personne ayant séjourné en Chine dans les 14 jours précédant son arrivée sur le territoire luxembourgeois est dans l'obligation de déclarer sa présence à l'Inspection sanitaire (par courriel: contact-covid@ms.etat.lu ou par téléphone: +352 247-65533). De façon aléatoire, les personnes concernées seront invitées à se soumettre à un test gratuit de détection par amplification de l'ARN viral du SARS-CoV-2 (méthodes PCR, TMA ou LAMP). En cas de positivité, l'échantillon est soumis au Laboratoire national de santé (LNS) pour séquençage et donc détermination du variant/sous-variant viral. Ceci permettra de découvrir précocement l'introduction éventuelle d'un nouveau variant viral sur le territoire national.



Cette obligation s'applique à toute personne ayant séjourné en Chine dans les 14 jours précédant son arrivée, indépendamment de la durée du séjour en Chine et au Luxembourg, et indépendamment de son moyen de transport pour se rendre au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, les personnes occupées dans le secteur des transports en sont exemptées dans l'exercice de leurs fonctions, tout comme les passagers en transit.



Cette mesure doit être comprise comme complémentaire aux éventuelles mesures déjà en place dans les aéroports internationaux des pays de l'Union européenne accueillant des vols commerciaux directs en provenance de la Chine.

En parallèle, la Direction de la santé est en train de renforcer, ensemble avec le Luxembourg Institute for Science and Technology (LIST) et le LNS, la surveillance des eaux usées, notamment en provenance de l'aéroport de Luxembourg. A nouveau, ceci vise la détection précoce de tout variant viral éventuel introduit par un voyageur.

Les recommandations émises par la Direction de la santé aux voyageurs qui se rendent en Chine ou en reviennent sont disponibles sur le site internet suivant: https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/voyager-chine.html.

[1] Opinion of the Health Security Committee for a common EU approach in response to the COVID-19 situation in China, 5 January 2023, DG-Santé/Commission Européenne