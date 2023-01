Dat sot de Premier Xavier Bettel en Donneschdeg de Mëtten, wärend enger Visitt vun der saarlännescher Ministerpresidentin Anke Rehlinger.

Dat zum Beispill an de Beräicher Transport, Wëssenschaft, Formatioun a Fuerschung.

"Und wir möchten Konkretes, nicht nur Blabla, sondern Konkretes", sou de Xavier Bettel. De Grand-Duché soll besser un déi grouss Linne vun der Deutschen Bahn ugebonne ginn an däitsch Frontaliere solle besser Homeoffice-Reegele kréien.

An der Groussregioun ginn et am Ganzen 260.000 Frontalieren, knapp 210.000 dovu kommen op Lëtzebuerg fir ze schaffen.