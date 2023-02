Zu Diddeleng gouf en Donneschdeg géint 16 Auer op der Route de Volmerange eng Persoun vun engem Bus ugestouss a blesséiert.

Eng Ambulanz vun Diddeleng an ee Samu aus der Stad waren op der Plaz.

Zu Bissen hunn an engem Haus Am Brill iwwerdeems géint 16.30 Auer e puer Terrassemiwwelen op engem Balcon gebrannt. Eng Ambulanz a fënnef Pompjeesween waren am Asaz. Blesséiert gouf hei allerdéngs keen.