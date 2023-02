De CGDIS notéiert ee Blesséierten. Da goufen et 3 Bränn. Zu Leideleng huet de Motor vun engem Bus gebrannt.

Zu Recken bei Miersch hat an engem Haus eng elektresch Këscht Feier gefaangen an zu Nidderkuer huet Dreckskëscht gedämpt. An den dräi Fäll blouf et beim Materialschued.