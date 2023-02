Ee Samschdeg war eng gréisser Quantitéit Piff aus enger Biogasanlag zu Biekerech op e Feldwee an e Gruef an an 3 Baache gelaf.

En Dënschdeg den Owend huet den Ëmweltministère sech an engem Communiqué zu dësem Tëschefall geäussert. Wéi et an dësem heescht, wieren d'Detailer doriwwer, wéi et zu dësem Tëschefall komme konnt, den Ament nach net gewosst. Och zum Impakt deen d'Verschmotzung op d'Ëmwelt wäert hunn, kéint een nach näischt soen.

Et hätt een déi néideg administrativ Demarchen an d'Weeër geleet, fir d'Ausmooss vun der Verschmotzung ze bestëmmen a géint dës virzegoen. Weiderhin hätt de Parquet eng Ermëttlung an d'Weeër geleet.

Donieft gëtt präziséiert, dass déi meescht Biogasanlage an den 2000er Jore gebaut goufen. Wéinst dem rezenten Incident sollen Analysen gemaach ginn, fir esou Ëmweltschied ze reduzéieren. Wann néideg, géifen Adaptatioune gemaach ginn. Och en Echange mam concernéierte Secteur wier virgesinn.