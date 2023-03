De Generalsekretär vun der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP iwwerhëlt domat d'Successioun vum Jean-Jacques Rommes vun der Union des Entreprises.

Dat huet den CES e Freideg de Moie matgedeelt.

Am Conseil économique et social gëtt all 2 Joer en neie Büro gewielt, et ass ëmmer ofwiesselend e Gewerkschaftler an e Patronatsvertrieder un der Spëtzt.