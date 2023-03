Iwwert d'läscht Joer gekuckt huet de PIB am Land wéinst de Krisen gelidden, mä ass awer nach am Positiven bliwwen.

De leschten Donnéeë vum Statec no louch de PIB fir d'komplett Joer 2022 bei engem Plus vun 1,6%. D'Secteuren déi zejoert am meeschte gelidden an domat manner Valeur-ajoutée geliwwert hunn sinn sinn d'Finanz- an Assurancë-Wiesen grad wéi déi verschidden industriell Betriber.