Aflatoxinne si Mykotoxinnen, déi vu verschiddene Aspergillus-Schimmelpilze produzéiert ginn a sech bei héijer Temperatur a Fiichtegkeet entwéckelen.

Aflatoxinne gi vun der Europäescher Agence fir Liewensmëttelsécherheet als gëfteg a kriibserreegend agestuuft a kënne bei héijem a reegelméissegem Anhuele geféierlech ginn.

Verkaaft goufen dës Produiten hei am Land am Cora an am Match/Smatch. E Verkaf op anere Plaze kann net ausgeschloss ginn. Weider Informatioune ginn et um offizielle Site vun der Liewensmëttelsécherheet.

Nom Maïs Popcorn Marque Cora Unité 320 g Code barre 5400134407525 Dates de durabilité minimale (DDM) 30/08/2023; 13/09/2023; 12/10/2023; 18/10/2023

Nom Maïs Popcorn Marque Cora Nature Bio Unité 320 g Code barre 5400134407969 Dates de durabilité minimale (DDM) 30/08/2023; 12/10/2023

Nom Maïs Popcorn Bio Marque Vegedry Unité 500 g Code barre 5413612350190 Dates de durabilité minimale (DDM) 25/10/2023; 17/12/2023

Nom Maïs Popcorn Bio Marque Vente en vrac Période de vente du 02/01/2023 au 16/03/2023