E Samschdeg den Owend géint 20.30 Auer soll de Chauffer vun engem Audi SUV engem groe Land Rover Discovery zu Stengefort d'Virfaart geholl hunn.

Nodeems béid Gefierer an der Klengbettener Strooss weidergefuer sinn, ass de Chauffer vum Audi stoe bliwwen, erausgeklommen an huet d'Leit an deem aneren Auto duerch déi oppe Fënster vernannt an huet hinne gedreet.

Wien de Virfall gesinn huet, soll sech bei der Police vu Capellen/Stengefort mellen.