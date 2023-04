Bei der BGL huet d’Assemblée Générale ordinaire d'Konten 2022 gutt geheescht. Ënnert dem Stréch steet en Nettoresultat vu ronn 408 Milliounen Euro.

Et ginn 253 Milliounen un Dividenden ausbezuelt, dovunner eppes iwwer 86 Milliounen Euro fir de Lëtzebuerger Staat, deen ee gudden Drëttel vun de Parte bei der Bank huet.

2022 stoung am Zeeche vun Inflatioun an Zënsen, déi am zweeten Semester geklomme sinn. Eng Hausse, déi dëst Joer weidergoung an eng Tendenz, déi weider amgaangen ass. Op d'mannst bis de Summer eran, huet de Chefekonomist vun der BGL a Member vum Exekutivcomité, den Yves Nosbusch, erkläert.

Et geet ee bei der BGL dervunner aus, dass d’Europäesch Zentralbank de Leetzëns an den nächste Méint nach zweemol ëm jee 0,25 Prozentpunkt héije wäert. Dono misste sech d’Zënse stabiliséiert hunn an et gëtt bei der EZB gekuckt, wéi d’Ekonomie am Allgemengen evoluéiert.

Wat d'Immobiliepräisser betrëfft, bleift ee bei der BGL virsiichteg. An de leschte Méint war et bei Immobilieprête bei de Privatstéit eng Baisse vu ronn 34% am Joresverglach. Et misst elo ofgewaart ginn, wéi sech Offer an Demande apendelen.

Bei der BGL schaffen iwwer 2.150 Leit.