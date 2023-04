Wéi de CGDIS a sengem Bulletin schreift, gouf um Donneschdeg géint 15 Auer zu Ueschdref eng Persoun ugestouss.

D'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Rammerech goufen an den Asaz geruff, grad ewéi d'Pompjeeë vu Réiden an de Rettungshelikopter.

Géint 16.20 Auer koum et zu Kruuchten zu enger Kollisioun tëscht zwee Autoen. Hei gouf eng Persoun verwonnt. D'Ambulanz vu Lëntgen war am Asaz, grad ewéi d'Pompjeeë vun Noumer.