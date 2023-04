Wéi et en Donneschdeg an engem Communiqué vun der Baueren-Allianz heescht, wier dat neit Agrargesetz elo ee gudde Krack méi no drun, Realitéit ze ginn.

D'Upassunge vum Gesetz wiere leschte Freideg vum Regierungsrot beschloss ginn an d'Ännerunge wieren no "konstruktive Gespréicher" tëscht dem Landwirtschaftsminister Claude Haagen an de Beruffsorganisatiounen am Agrarsecteur och do positiv opgeholl ginn.

"D'Baueren-Allianz begréisst ausdrécklech, datt d'Agrargesetz elo op de leschte Meter ass a fristgerecht an d'Praxis ëmgesat ka ginn", heescht et en Donneschdeg den Owend am Communiqué. D'Ännerunge betreffen der Baueren-Allianz no ënnert anerem d'Ausbildung vun de Landwirten, d'Ammoniak-Emissiounen a Fërderunge fir landwirtschaftlech Maschinnen.

D'Ännerunge géife gréisstendeels de Fuerderunge vun de Beruffsorganisatiounen a vun der Landwirtschaftskummer entspriechen, heescht et am Schreiwes. Dem Minister Haagen säin Zil wier et, der Chamber dat neit Gesetz nach virun der Summerpaus fir e Vott virzeleeën.

Mam neien Agrargesetz soll de finanzielle Kader fir déi europäesch Agrarpolitik fir d'Joren 2023 bis 2027 festgeluecht ginn. Nach Ufank Februar hat de Staatsrot an sengem Avis zu der fréierer Versioun vum Text ganzer 20 formell Oppositiounen ausgeschwat.