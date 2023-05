Déi Stater Gréng wëllen um Knuedler un d‘Rudder. An der Märei wier déi lescht Joren net vill geschitt, sou déi Gréng.

D‘Erausfuerderunge wiere grouss, fënnt d'Ekipp ronderëm de Buergermeeschterkandidat François Benoy an déi aner Spëtzekandidatin Claudie Reyland.

De Walprogramm fir den 11. Juni gouf e Freideg de Moie presentéiert an do gëtt de Schwéierpunkt ënner anerem op d‘Mobilitéit geluecht. Eng Iddi vun deene Gréngen: Manner motoriséierten Trafic an de Quartieren. Dofir soll den Duerchgangsverkéier do eraus, fannen déi Gréng. Op Basis vum nationale Mobilitéitsplang kéint do e Konzept ausgeschafft ginn.

De François Benoy:

"Jidderee kéim weiderhi mam Auto bei säin Haus, mä muss vläicht en anere Wee fueren. D‘Iddi wier, datt den Duerchgangsverkéier ronderëm d‘Quartiere geleet gëtt. Dës Konzepter sinn net nei a ginn zum Beispill an Holland zënter Joerzéngten applizéiert."

Déi Gréng wëlle gestäerkt aus de Gemengewalen erausgoen. No de Wale géing ee mat alle politesche Acteure schwätzen.

Bei deenen, déi den Ament am Conseil vertruede sinn, wier d‘ADR awer als potentielle Partner auszeschléissen, sou nach déi Stater Gréng.