E Méindeg am Nomëtteg géint 16.20 Auer koum et an der Rue Cents an der Stad zu dësem uergen Accident.

En Aarbechter ass hei op engem Chantier op der Haaptstrooss vun enger Stee 10 Meter an d’Déift gefall an huet sech dobäi liewensgeféierlech blesséiert. D'Affer gouf op der Plaz behandelt a koum du fir weider Behandlungen an d'Spidol.

D’Police huet op Uerder vum Parquet eng Enquete opgemaach an d’Gewerbeinspektioun, d’ITM, huet d’Baustell zougemaach.