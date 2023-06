E Mëttwochmëtte gouf de Rettungsdéngscht op e puer Plazen am Land geruff. Nieft 6 Accidenter war de CGDIS awer och wéinst 2 Bränn am Asaz.

Um 11 Auer koum et zu Esch an der Rue de Luxembourg zu engem Accident, wéi eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert gouf. Rettungsekippe vun Esch mä och vu Beetebuerg waren hei am Asaz.

E weidere Blesséierte gouf et géint 12.11 Auer an der Stad an der Route de Longwy, wou en Auto op der Kopp louch a géint 16.40 Auer op der CR322 tëschent der Kautebaach a Konstem, wou e Chauffer mat sengem Gefier verongléckt war. 2 Blesséierter gouf et um 14.38 Auer zu Ettelbréck an der Avenue des Alliés, wou 2 Gefierer anenee geknuppt sinn.

Och op der CR106 tëschent Réiden an Nidderpallen gouf et um 16 Auer eng Kollisioun vun 2 Gefierer, hei gouf allerdéngs kee blesséiert, wéi och zu Diddeleng an der Rue de l'Hopital, wou e Chauffer géint 14.14 Auer mat sengem Auto am Gruef gelant war.

Mä och wéinst e puer Bränn zu Esch waren d'Ekippe vum CGDIS am Asaz: Um 11.37 Auer an der Rue des Acacias wéinst engem Vegetatiouns-Brand a géint 12.56 Auer bei der Place de l'Hotel well hei Offäll gebrannt haten.