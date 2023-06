Um Donneschdeg goufen am Ganzen 27 Camione op der Aire de Capellen kontrolléiert. Et war een Asaz mat den däitsche Kolleegen.

An 3 Fäll war d'Lued net geséchert a bei 7 Gefierer war déi maximal Laascht iwwerschratt. An 23 Fäll goufen d'sozial Virschrëfte vun de Chaufferen net agehal an a 5 Fäll waren d'Pabeieren net an der Rei.