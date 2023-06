Géint 12.10 Auer war et e Freideg (23.6.23) zu Veianen zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Vëlo komm.

Kuerz virum Ausgang a Richtung Fueren waren an der Dikrecherstrooss den Auto an de Vëlosfuerer kollidéiert. De Chauffer vum Auto ass nom Accident a Richtung Schous (Fëschbech) geflücht.

Beim Gefier handelt et sech ëm e wäisse Mercedes (Model CLA 130) mat Lëtzebuerger Placken. Den Auto gouf un der Stoussstaang beschiedegt.

D'Police sicht an dësem Zesummenhang no Zeien. All Informatioune si fir d'Police Dikrech / Veianen ënnert der Telefonsnummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail un police.diekirchvianden@police.etat.lu.