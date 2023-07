"Et geet och emol biergof. Mee loosst Iech net decouragéieren. Un Ärem Asaz louch et net."

Mat deene Wierder huet d'Sam Tanson de Samschdeg de Moien um Kongress vun déi Gréng all deene Membere Merci gesot, déi sech am Kader vun de Gemengewalen engagéiert hunn. Trotz manner gudde Resultater op lokalem Niveau misst ee lo en Vue vun den nationale Walen an 3 Méint mat Elan weidermaachen. "Mir kënnen d'Wale gewannen", esou déi gréng Spëtzekandidatin. D'Zil wier et, am Oktober dat gutt Resultat vun de Chamberwalen 2018 ze widderhuelen, andeems ee sech mat de Kärtheme vun der Partei fir e gréngt Lëtzebuerg géif asetzen.

Weider Informatioune kommen no. De Kongress ass aktuell nach am Gaangen.