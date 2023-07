D'Jully Seven Martins Braz gëtt zanter 14.20 Auer e Mëttwoch de Mëtteg vermësst.

Zum Zäitpunkt vun hirem Verschwannen, hat déi Vermësst en däischtere Kaputzepullover, eng Jeansbox an eng brong-wäiss Kap un.

Wéi d'Police schreift, huet d'Jully Seven Martins Braz eng schlank Statur, ass tëscht 1.60 an 1.70 Meter grouss an huet laang brong Hoer.

Sämtlech Informatiounen iwwert den Openthalt vun der Vermësster si fir d'Police op der Cap um Nummer (+352) 244 30 1000 oder per E-Mail op Police.CAPELLENSTEINFORT@police.etat.lu.