Ëmmer méi Demarchë gi via Guichet.lu gemaach. Waren et där 2018 nach gutt 350.000, sou waren et der zejoert méi ewéi 1,7 Milliounen.

Am Covid-Joer 2021 gouf et souguer e Pic vu 4 Milliounen. Dat deelt den Digitaliséierungsministère mat.