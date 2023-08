Am Ufank vun der Summervakanz kucke mer an eiser "Serie Natur" e bëssen op méi speziell Plazen oder Déieren hei am Grand-Duché.

Op ville, verschiddene Plazen am Land ginn et Naturschutzgebidder. Déi gëllt et ze fleegen, fir der Biodiversitéit eng Chance ze ginn. Hëllefe maachen hei Deieren. Schof a Geesse fir genee ze sinn. Si sinn tëscht Mee an Dezember an diverse Gebidder a, Süde vum Land ënnerwee, fir hei hirer Aarbecht nozegoen. De Christophe Hochard huet hinnen zu Nidderkuer am "Giele Botter" beim Schaffen nogekuckt. Serie Natur - "Moutons" (14.7.23)

