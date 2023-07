En Donneschdeg den Owend an e Freideg an der Nuecht war de CGDIS 2 Mol bei Accidenter am Asaz.

Géint 17.33 en Donneschdeg den Owend hate sech um CR159 tëscht dem Scheedhaff a Sandweiler 2 Autoen e pake kritt. D'Ambulanz aus der Stad an d'Secouriste vu Sandweiler waren op der Plaz, fir sech ëm eng blesséiert Persoun ze këmmeren. Kuerz no 1 Auer e Freideg de Moien hat sech op der A13 tëscht Diddeleng a Keel en Auto iwwerschloen. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. D'Ambulanz vun Diddeleng an d'Secouriste vun Diddeleng an Esch waren op der Plaz.