Wéi d'Aernzdallgemeng matdeelt, ginn et de Moment Problemer mam Waasser zu Miedernach.

Wéi et heescht wier et zu engem Broch vun der Haaptwaasserleitung am Zentrum vu Miedernach komm. Et géing een mat Héichdrock dru schaffen, de Problem ze behiewen.

Bis dohin ass et den Appell un d'Awunner vu Miedernach, hire Waasserverbrauch op en absolutte Minimum ze reduzéieren.